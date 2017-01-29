Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 32. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 31 maçtan 17'sini kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.



Lig maçlarında Beşiktaş'ın 61 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 bitti.



- BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANABİLDİ



Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.



Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 10 lig maçından 3'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.



Bu arada, iki takım arasındaki 31 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.



- BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR



Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 15 maçtan 11'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.



Evinde 35 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 9 gol gördü.



Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı.



- BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.



Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

- HUTCHİNSON VE ÖMER SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan, sarı kart ceza sınırındaki Atiba Hutchinson'ın yarınki karşılaşmada forma giymemesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçının ardından gerçekleştirilen idmanda sakatlanan, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edilen tecrübeli futbolcunun yerine, teknik direktör Şenol Güneş'in Gökhan İnler'e şans vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta ayrıca Ömer Şişmanoğlu da sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Kamerun ile yarı finale yükselen Vincent Aboubakar da yarınki maçta yok.

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor karşısına Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun 11'i ile çıkması bekleniyor.

- ERSAN ADEM GÜLÜM'ÜN HASRETİ BİTECEK

Beşiktaş'ın kiralık olarak yeniden kadrosuna dahil ettiği Ersan Adem Gülüm, Atiker Konyaspor karşısında forma giymesi halinde Vodafone Arena'ya ilk kez çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takımdan Çin'e transfer olan tecrübeli futbolcu, hem formasına yeniden kavuşmayı hem de yeni statta ilk maçına çıkmayı bekleyecek.

- 2017'DEKİ SERİYİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK

2017 yılında yaptığı 4 resmi karşılaşmada yenilgi almayan siyah-beyazlı takım, bu seriyi de sürdürmeye çalışacak.

Yılın ilk maçında Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u da 4-1 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ne 3-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.