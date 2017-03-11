Beşiktaş ile Kayserispor 42. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi.



Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçından 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.



İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayserispor ise 14 gol attı.



Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 4-0 kazandı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Beşiktaş, geçen sezon rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.



Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.



Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.