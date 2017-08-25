Beşiktaş ile Bursaspor 97. randevuda

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 97. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 96 lig maçından 44'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 8 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 131 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi.



Geçen sezonki müsabakaları Beşiktaş, evinde 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.



BEŞİKTAŞ, SON 14 MAÇTAN BİRİNİ YİTİRDİ



Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 14 maçtan 12'sini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.



Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu.



BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR



Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu.



İki takım arasında İstanbul'da yapılan 46 maçın 26'sını Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı.



İstanbul'daki lig maçlarında Beşiktaş toplam 77, Bursaspor ise 36 gol attı.



Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.