Son Dakika!
15 Mart 2017 09:30 | Son Güncelleme: 15 Mart 2017 09:36

Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Beşiktaş, zorlu mücadelede son dönemdeki iç saha performansına güveniyor.

Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor

Son 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 15 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, sadece bir kez rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş, bu yenilgiyi de 2014-2015 sezonunda ve Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge takımına 3-1 yenilerek aldı.

Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 7 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, evindeki 15 maçta 22 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

AVRUPA'DAKİ İÇ SAHA PERFORMANSI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 96 karşılaşma yaptı.

Siyah-beyazlı takım, bu maçların 49'inden galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 140 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 96 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son Avrupa kupası mücadelesinde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmişti.

Etiketler: vodafone arenabeşiktaşevinde performans


0Yorum Yap