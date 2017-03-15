Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Beşiktaş, zorlu mücadelede son dönemdeki iç saha performansına güveniyor.

Son 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 15 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, sadece bir kez rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş, bu yenilgiyi de 2014-2015 sezonunda ve Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge takımına 3-1 yenilerek aldı.



Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 7 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.



Siyah-beyazlılar, evindeki 15 maçta 22 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.



AVRUPA'DAKİ İÇ SAHA PERFORMANSI



Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 96 karşılaşma yaptı.



Siyah-beyazlı takım, bu maçların 49'inden galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.



Evindeki maçlarda rakip fileleri 140 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 96 gol gördü.



Siyah-beyazlı ekip, evindeki son Avrupa kupası mücadelesinde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmişti.