Beşiktaş, Güneş'le en iyi başlangıcı yaptı

Siyah-beyazlı ekip, takımın başında 3. yılını geçiren Güneş yönetiminde Süper Lig'de en iyi başlangıcı bu sezon gerçekleştirdi.

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de en iyi sezon başlangıcına 2017-2018'de imza attı.



Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 haftalık periyotta her dönem daha iyisini yapmayı başardı.



Beşiktaş, Güneş yönetiminde en az puanı 2015-2016'da topladı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun ilk 5 haftalık periyodunda 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı.



Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde bir sonraki sezon daha iyi 5 haftalık performans sergiledi. Beşiktaş, geçen sezonun ilk 5 haftasında yenilmezken, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaştı.



BU SEZON DAHA FAZLA PUAN TOPLADI



Beşiktaş, Güneş yönetiminde ilk beş haftada en çok puanı bu sezon elde etti.



Rakipleri karşısında sadece bir kez puan kaybeden siyah-beyazlılar, 4 karşılaşmayı kazandı. Bu sezon Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak tek puan kaybını yaşayan Beşiktaş, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Bursaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor'a ise 1-0'lık skorla üstünlük kurdu.



Sezon hazırlıklarını iyi yapmadığı ve hazır olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Beşiktaş, Güneş'in 3. sezonunda 5 haftada 13 puan topladı.



Tecrübeli teknik adamın ilk sezonunda 5 haftalık periyotta beş puan kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise 4 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 5 haftalık bölümünde ise sadece 2 puanlık kayıp yaşadı.



AZ GOL, ÇOK PUAN



Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki sezon başlangıçlarında en az golü 2017-2018'de attı.



Tecrübeli teknik adamın ilk iki sezonundaki 5 haftalık bölümde 13'er gol atan Beşiktaş, 2017-2018'de 9 golde kaldı. Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 ve 2016-2017'de 2,6 gol ortalamasıyla oynarken, 1,8 gol ortalaması tutturduğu bu sezon daha çok puanı hanesine yazdırdı.



GOL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI



Beşiktaş'ta Güneş yönetiminde gol çeşitliliği de bu sezon arttı.



Şenol Güneş'in ilk sezonunda 13 gol kaydeden siyah-beyazlı ekipte, bu golleri ağırlıklı olarak forvet oyuncuları kaydetti. Forvette görev alan Cenk Tosun ve Mario Gomez toplam 6 kez rakip fileleri havalandırırken, kanatlardan hücuma destek görevi yapan Kerim Frei ile Olcay Şahan ikişer; Ricardo Quaresma ve Gökhan Töre birer defa gol sevinci yaşadı. Orta sahada forma giyen Oğuzhan Özyakup da bir kez fileleri havalandırdı.



Beşiktaş, geçen sezon ise yine Cenk Tosun ile iyi bir başlangıç yaptı. Bu oyuncunun ayağından 5 gol bulan siyah-beyazlı ekip, bir diğer forvet Ömer Şişmanoğlu ile bir kez sonuca gitti. Hücuma yakın oynayan Olcay Şahan 2, Anderson Talisca da bir gol kaydetti. Orta sahada görev alan Oğuzhan Özyakup ise 2016-2017 sezonun ilk 5 haftasında 2 kez topu rakip filelerle buluşturdu. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezonun ilk 5 haftalık bölümünde Marcelo Guedes de bir gol buldu. Beşiktaş'ın bir golünü de Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega kendi kalesine attı.



Beşiktaş, bu sezonun ilk 5 haftasında savunmadan orta sahaya, kanattan hücuma 7 futbolcuyla sonuca ulaştı. Cenk Tosun, bu sezonun ilk 5 maçında 2 gol attı. Kanatta oynayan Ryan Babel 2, Quaresma ise bir kez gol sevinci yaşadı. Hücuma destek veren Talisca ise bir kez rakip fileleri havalandırdı. Savunmanın önünde görev alan Atiba Hutchinson da gol atan oyuncular arasında yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncuları Pepe ile Dusko Tosic de birer kez gole katkı verdi.



SAVUNMAYI GELİŞTİRDİ



Beşiktaş, son 3 sezondaki en iyi savunma performansını ise 2017-2018'de ortaya koydu.



Güneş yönetiminde ilk sezonunda 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise kalesinde 6 gol gördü. Beşiktaş, bu sezonun ilk 5 haftasında rakiplerinin sadece 3 golüne engel olamadı.



