Beşiktaş gruptan çıkmak için sahada

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında bugün Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.



Beşiktaş ile Monaco arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.



KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEYECEK



Beşiktaş, Monaco yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek.



Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, bugün de galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.



BERABERLİKTE LEİPZİG'İN KAZANMASINI BEKLEYECEK



Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Portekiz'den gelecek sonucu bekleyecek.



Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı takdirde 10 puana ulaşacak. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.



CANER ERKİN CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte, Monaco maçı öncesi Caner Erkin ceza sınırında bulunuyor.



Süper Lig'de Medipol Başakşehir maçının ardından 6 maç ceza alan Caner, bugünkü karşılaşmada sarı kart görürse Porto karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



Monaco'da ise Djibril Sidibe sarı kart sınırında yer alıyor.



HEDEF TARİHE GEÇMEK



Grubundaki ilk 3 maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin en iyi başlangıcını yapan Türk takımı unvanını alan Beşiktaş, bu sefer grupta en yüksek puanı toplayan ekip olarak tarihe geçmek istiyor.



G Grubu'ndaki ilk 3 maçında Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Fransa temsilcisini yenmesi halinde 12 puana ulaşacak Beşiktaş, hem en iyi başlangıç serisini 4 maça çıkaracak hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.



