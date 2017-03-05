Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Olympiakos maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarına başladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, Çaykur Rizespor karşısında forma giyen isimlerin salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.



Serbest ısınma ile antrenmana başlayan diğer futbolcuların ise çeşitli pas ve şut çalışmalarının ardından taktik idman yaptığı aktarıldı.



Beşiktaş, Olympiakos maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.