Beşiktaş, Gary Medel transferini tamamladı

Beşiktaş, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den Şilili milli oyuncu Gary Alexis Medel Soto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den Şilili milli oyuncu Gary Alexis Medel Soto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Gary Medel'in, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.



Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.



Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.