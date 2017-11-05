Beşiktaş galip geldi, zirve takibini sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk dakikasında sol çaprazda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi.



3. dakikada Ghilas'ın sol kanattan yaptığı ortada Gouffran'ın indirdiği topla buluşan Castro'nun sert şutunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Babel'in yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinde topa iyi yükselen Talisca'nın etkili kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



16. dakikada Talisca'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda top yandan auta çıktı.



27. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içindeki Pepe'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.



37. dakikada sol çaprazda topla buluşan Gouffran'ın sert şutunda, kaleci Fabricio'nun da dokunduğu top direğe çarpıp kornere gitti.



Müsabakanın ilk devresini Beşiktaş 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Tolgay Arslan'dan aldığı pasla sol kanatta topla ilerleyen Babel'in, ceza sahasında çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



53. dakikada fark 3'e çıktı. Talisca'nın pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un penaltı noktası yakınından şutunda, meşin yuvarlak direğe de çarpıp filelere gitti: 0-3.



66. dakikada Göztepe farkı 2'ye indirdi. Ceza alanına giren Traore'nin pasıyla topla buluşan Ghilas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.



78. dakikada Gouffran'ın ceza sahasından sert şutunda, top kaleci Fabricio'da kaldı.



79. dakikada Talisca'nın pasında, ceza alanında Cenk Tosun'un etkisiz vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etti.



Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bornova



Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz



Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Leo, Traore, Halil Akbunar (Dk. 77 Ngando), Selçuk Şahin (Dk. 83 Doğanay Kılıç), Andre Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 56 Ömer Şişmanoğlu), Gouffran, Ghilas



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 61 Medel), Pepe, Tosic, Adriano, Quaresma (Dk. 88 Negredo), Hutchinson, Tolgay Arslan, Babel, Talisca (Dk. 80 Necip Uysal), Cenk Tosun



Goller: Dk. 7 Talisca, Dk. 47 Babel, Dk. 53 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 66 Ghilas (Göztepe)



Kırmızı kart: Dk. 86 Leo (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 75 Pepe (Beşiktaş), Dk. 89 Ömer Şişmanoğlu (Göztepe)