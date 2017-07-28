Beşiktaş dördüncü hazırlık maçını da kazanamadı

İspanya kampında Las Palmas'a 4-1 yenilen Beşiktaş, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçında, ikişer yenilgi ve beraberlik yaşadı.

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, kamp döneminde şimdiye kadar yaptığı 4 hazırlık mücadelesinde galibiyet elde edemedi.



Sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas ile yapan siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.



Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçında ikişer yenilgi ve beraberlik yaşadı. İlk hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Çin'deki karşılaşmada ise Alman ekibi Schalke 04'e 3-2 yenildi. İspanya'daki ilk hazırlık maçında Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Las Palmas mücadelesinde de mağlup oldu.



SAVUNMA HAZIR GÖRÜNTÜ VERMEDİ



Beşiktaş'ta özellikle savunma hazırlık maçlarındaki performansıyla iyi bir görüntü vermedi.



Siyah-beyazlı ekip, yaptığı 4 hazırlık maçında da gol yedi. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda toplam 12 golü kalesinde gördü.



GÖKHAN GÖNÜL İLK YARIDA ÇIKTI



Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Las Palmas karşısında ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Sektiği gözlenen tecrübeli oyuncu, maçın 36. dakikasında yerini Andreas Beck'e bıraktı.



Öte yandan, karşılaşmanın 58. dakikasında ani gelişen Beşiktaş atağında pası vermekte geciken Ryan Babel ile Cenk Tosun arasında kısa süreli tartışma yaşandı.