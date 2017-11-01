Beşiktaş Devler Ligi'nde kayıpsız devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş adına golü 54. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydederken, Monaco'nun golü 45+1'de Lopes'den geldi.
Bu sonuçla lider Beşiktaş puanını 10 yaparken grubun son sırasındaki Monaco 2 puana yükseldi.