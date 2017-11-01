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01 Kasım 2017 21:59 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2017 12:15

Beşiktaş Devler Ligi'nde kayıpsız devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Devler Ligi'nde kayıpsız devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş adına golü 54. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydederken, Monaco'nun golü 45+1'de Lopes'den geldi.

Bu sonuçla lider Beşiktaş puanını 10 yaparken grubun son sırasındaki Monaco 2 puana yükseldi.

Etiketler: beşiktaş monaco maçı


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