Beşiktaş, Devler Ligi tecrübesini artırdı

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve 2017-2018'de ligin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayan Beşiktaş, Pepe transferiyle bu organizasyonda deneyimli bir ismi daha kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon Barcelona'dan Adriano Correia'nın yanı sıra Liverpool ve Ajax formalarıyla bu organizasyonun grup mücadelesinde birçok maça çıkan Ryan Babel'i alan, ayrıca bir başka deneyimli Ricardo Quaresma'yı kadrosunda bulunduran siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük deneyime sahip Pepe'yi de Real Madrid'den transfer etti.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI



Yeni sezonda deneyimiyle özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a katkı vermesi beklenen Pepe, bu organizasyonda 3 kez kupa sevinci yaşadı.



Tecrübeli oyuncu, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Real Madrid'in formasını giydi.



BEŞİKTAŞ'IN İLK HAMLESİ ADRİANO OLMUŞTU



Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin deneyimine yönelik ilk hamlesi Adriano Correia ile olmuştu.



Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun başında İspanya'nın bir başka iddialı takımı Barcelona'dan Adriano'yu kadroya dahil etti.



İspanya'da ilk olarak Sevilla forması giyen ve bu takımda 10 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, Barcelona'da ise aynı organizasyonda 34 kez görev aldı. Geçen sezon da Beşiktaş ile 6 kez şans bulan Adriano, toplam 50 Şampiyonlar Ligi maçı oynadı.



BİR BAŞKA HAMLE RYAN BABEL



Beşiktaş, Adriano ve Pepe'nin yanı sıra Liverpool ve Ajax ile Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonda yer alan Ryan Babel'i de geçen sezonun devre arasında transfer etmişti.



Babel, Ajax ve Liverpool dönemlerinde toplam 36 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.



