Beşiktaş, Çin'de

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile yapacağı hazırlık karşılaşması için Çin'e geldi.

Beşiktaş, yorucu iki yolculuğun ardından karşılaşmanın oynanacağı Zhuhai kentine ulaştı. Gece saatlerinde kalkan uçakla İstanbul'dan hareket eden Beşiktaş kafilesi, 10 saatten fazla süren bir uçuşun ardından Guangzhou kentine ulaştı. Guangzhou Havalimanı'nda pasaport kontrolü için uzun süre beklemek zorunda kalan siyah-beyazlılar, buradan 3 saatlik otobüs yolculuğuyla Zhuhai şehrine gelerek otele yerleşti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, yorucu yolculuğun yanı sıra seyahat sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı tepkili olduğu gözlendi.



Siyah-beyazlı kafilede izinli Pepe ve Ricardo Quaresma, bireysel çalışmalar için İstanbul'da bırakılan Anderson Talisca ile Gökhan Gönül, Çin kafilesinde yer almadı.



Beşiktaş, Schalke 04 ile yarın TSİ 15.00'te Zhuhai Sports Center'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sonrası yine kara yoluyla Guangzhou'ya geçecek siyah-beyazlı kafile, uzun bir uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaşacak.