Beşiktaş çeyrek finalde!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.



7. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma'nın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



10. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Olympiakos'un hücuma çıkarken kaptırdığı topu Talisca sağdan içeri ortaladı, müsait pozisyondaki Aboubakar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



22. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Hutchinson'ın orta sahadan uzun pasında sağ tarafta meşin yuvarlakla buluşan Quaresma'nın ortaladığı topu Babel düzgün bir vuruşla gole çevirdi: 2-0



31. dakikada Olympiakos farkı 1'e indirdi. Gökhan Gönül'ün uzaklaştıramadığı topu kapan Cissokho'nun soldan yaptığı ortaya Elyounoussi gelişine sert vurdu, Adriano'nun sırtına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Beşiktaş 10 kişi kaldı



39. dakikada rakibine müdahalede bulunan Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde tamamladı.



Beşiktaşlı Babel, 75. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi.



Beşiktaşlı Cenk Tosun, golüyle 84. dakikada skoru 4-1 yaptı.