Beşiktaş bütün gücünü Avrupa'ya kullansın

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sonuna kadar devam etmesini istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gündeme dair soruları yanıtladı.



Sezon başından bu yana ligin tepesinde bulunduklarını ve 16-17 hafta lider kaldıklarını hatırlatan Avcı, harika bir sezon geçirdiklerini, kaygı yaşamadan yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi. Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında ligin 29. haftasında evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçının kritik olduğuna vurgu yaptı.



Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş, Yunan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale kaldığı günde kulübünüzün resmi Twitter hesabından 'Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz.' tweeti atıldı. Siz de aynı görüşü paylaşıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Bütün gücünü Avrupa kupalarına versin, (gülerek) aynı görüşü paylaşıyoruz, tabii ki paylaşacağız. Çok güzel bir şey, aslında bu çok birleştirici bir tweet. Kulüp olarak her şeye böyle yaklaşan bir yapımız var. Bu bir oyun, bu da oyunun güzellikleri. İnsanlara bu şekilde sunmamız lazım. 29. haftada Beşiktaş ile oynayacağımız maçı bir görelim. Bu bantta oraya kadar gidelim, o maçtan sonra bir şeyleri konuşmak daha doğru olacak. Her maç ilk dört için kolay değil. Onun için Beşiktaş bütün gücünü Avrupa kupalarına vermeyi sürdürsün. Kim kazanırsa onu tebrik edeceğiz. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tebrik ettik. Şampiyon oluruz, olmayız ama bulunduğumuz yerin saygısını çok iyi görüyoruz. Bu, şampiyonluk kadar değerli. Bu güzel oyunu dahada güzelleştirmeye çalışıyoruz."



"VAR'I DESTEKLEYECEĞİZ"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de uygulamaya geçirilmesi beklenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini desteklediklerini açıkladı.



"Bu sistem denenecek, denendikten sonra geri dönüşleri nasıl olacak, buna bakmak lazım. Bugün ligimizde kritik hatalar oluyor. Biz de kulüp olarak bunu yaşadık. Genele baktığında, "Penaltı mı, değil mi?", "Gol mü, değil mi?" gibi ana konu başlıkları var. Bunu denememiz gerekiyor. Şu an itibarıyla VAR'ı destekleyeceğiz.