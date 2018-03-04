Beşiktaş bunu beklemiyordu PEPE depremi

Pepe, sağ ayak parmağındaki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR'ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Tedavisine başlanan Pepe'nin iyileşme sürecinin 4 haftayı bulabileceği öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Tosic veya Vida ikilisinden biri oynatması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Pepe'nin sakatlık nedeninin Fenerbahçe derbisinde Soldado'nun ayağına basması olarak belirtti.

Beşiktaş yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçe ile oynanan kupa müsabakasında Soldado'nun ayağına basması nedeniyle, parmağında kırık meydana gelen Pepe ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen Quaresma kadroda yer almadılar.' denildi.