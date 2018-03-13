Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman? İşte maçı şifresiz yayınlayacak kanal

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda olacak?

Almanya'da 6 0 biten rövanşın ardından Şampiyonlar Ligi 16 turu ikinci maçı için geri sayım başladı. Beşiktaş için tur mucizelerde kalsa Vodafone Park'ta tüm mücadelesini ortaya koyacak.

Futbol severlerin ilgiyle izleyecek Beşiktaş Bayern Münih maçının kanalı ise büyük merak konusu oldu. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı şifreli kanalda mı olacak? TRT 1'de Beşiktaş Bayern Münih maçı izlenebilecek mi? İşte maç ile ilgili detayları

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçı Beşiktaş Bayern Münih maçı 14 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Bayern Münih maçıno İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.

Tivibuspor Nasıl izlenir?

1) Uydu alıcınızın “Kurulum” menüsüne giriş yapın,

2) Cihaz menülerinize bağlı olarak “Manuel Kurulum”u veya “Manuel Kanal Arama”yı seçiniz.

Tivibu abonesi olmayan uydu kullanıcılarının frekans ayarlarını yaparak TivibuSpor açık kanalı izleyebiliyor.

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11853 MHz

Symbol: 25000

FEC: 2/3

Polorizasyon: H –Yatay

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş öncesi Beşiktaş’ın turu geçme şansı oldukça düşük... Bu durumu göz önünde bulunduran teknik direktör Şenol Güneş, Bayern Münih karşısına son haftalarda sahaya sürdüğü 11’den farklı bir kadroyla çıkmayı düşünüyor. Oğuzhan ve Caner’in yanı sıra cezası nedeniyle Süper Lig’de forma giyemeyen Quaresma’nın maça ilk 11’de başlamaları bekleniyor.

Şenol Güneş; Pepe’nin sakatlığı, Vida’nın cezası nedeniyle stoperde rotasyona gidemeyecek. Siyah beyazlıların rövanç maçında Medel-Tosic savunma hattı ile çıkması olası gözüküyor.

Deneyimli teknik adam, Almanya’da oynanan ilk karşılaşmada olduğu gibi tek forvet görevini yine Vagner Love'a vermeyi planlıyor.