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14 Mart 2018 11:49 | Son Güncelleme: 14 Mart 2018 11:54

Beşiktaş - Bayern Münih maçında Şenol Güneş'in sahaya hangi 11'le çıkacağı merak konusu oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile bu akşam Vodafone Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya hangi 11'le çıkacağı merak konusu oldu.

Beşiktaş - Bayern Münih maçında Şenol Güneş'in sahaya hangi 11'le çıkacağı merak konusu oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile bu akşam Vodafone Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya hangi 11'le çıkacağı merak konusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, grubundan yenilgisiz lider olarak çıktı ve bir tarih yazdı. Son 16 turunda ise Bayern Münih gibi güçlü bir rakiple eşleşti ancak umutları hep vardı. 

Etiketler: şenol güneşbeşiktaşbayern münih


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