Beşiktaş, Avrupa'da avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Beşiktaş, avantajlı skor için sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele yarın TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda oynanacak.



Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.



YENİ ÇIKIŞ ARAYACAK



Beşiktaş, rakibi karşısında yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen ve Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında da Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmada iyi sonuç alarak son maçlardaki düşüşü sonlandırmayı hedefleyecek.



4 SEZON SONRA İSRAİL'DE



Beşiktaş, 4 sezon sonra İsrail'de bir maça çıkacak.



İsrail temsilcileriyle son maçını 2011-2012'de Maccabi Tel Aviv ile yapan siyah-beyazlı takım, bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.



ABOUBAKAR, BECK VE ADRİANO CEZALI



Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynadığı ve 6-0 mağlup olduğu müsabakada her iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü.



Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak.