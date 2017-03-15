Beşiktaş Avrupa'da 194. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 194. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 193 maçtan 71'ini kazandı, 80'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.



Beşiktaş, eski adıyla UEFA Kupası olan ve Avrupa Ligi ismiyle devam eden organizasyonda yarın "dalya" diyecek.



Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda şu ana dek 99 karşılaşma yapan siyah-beyazlılar, rakiplerini 44 kez mağlup etti. 21 maçta berabere kalan Beşiktaş, 34 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.



Avrupa Ligi'nde 152 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 121 gol gördü.



ŞENOL GÜNEŞ İLE AVRUPA MAÇLARI



Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yarın 16. Avrupa kupası maçını yapacak.



Olympiakos'u geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefleyen siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 15 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet alırken, 8 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 2 kez yenildi.



EN BÜYÜK KOZ ABOUBAKAR



Beşiktaş'ın Olympiakos ile yapacağı karşılaşmada en büyük kozu Vincent Aboubakar olacak.



Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 5 gol kaydeden Kamerunlu forvet, son 2 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.