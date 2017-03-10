Beşiktaş, avantajla dönüyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, tur için avantaj sağladı.



Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlı takım, özellikle, Tolgay Arslan'ın yerine giren Oğuzhan Özyakup ile ikinci yarıda daha organize bir oyun sergiledi.



Beşiktaş, 53. dakikada Olympiakos kalecisi Nicola Leali'nin hatasını Vincent Aboubakar ile iyi değerlendirdi ve 1-1 eşitliği sağladı.



Oyunun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılarak tur umutlarını İstanbul'daki mücadeleye taşıdı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Mart Perşembe günü Vodafone Arena'da yapılacak.



TOLGAY ARSLAN CEZALI



Karşılaşmanın 15. dakikasında rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gören Tolgay Arslan, cezalı duruma düştü.



Siyah-beyazlı futbolcu, cezası nedeniyle rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.



AVRUPA'NIN GOLCÜSÜ ABOUBAKAR



Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar, takımının bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu olma özelliğini sürdürdü.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde siyah-beyazlı ekibe 3 gol kazandıran Kamerunlu futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise üst üste ikinci kez fileleri havalandırmayı başardı. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 5 gole ulaştı.



TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK



Karşılaşmayı izleyen az sayıdaki Beşiktaşlı taraftarlarla Olympiakoslular arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.



Takımlarının beraberlik golü sırasında sevinç yaşayan siyah-beyazlılara üst tribünden yabancı madde atıldı.