Beşiktaş avantaj peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.



Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.



Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Mario Diks yapacak.



Jan Vries'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Kevin Blom ve Kamphuis Jochem olacak.



3 OYUNCU KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan yarınki maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler.



Sakatlığı süren Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.



Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül (Beck), Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.



GENÇ TAKIM ÇALIŞTIRICISI MAÇA ÇIKACAK



Yunan ekibinde Beşiktaş maçı öncesi Portekizli teknik direktör Paul Bento'nun görevine son verildi.



Bento'nun görevine son verilmesinin ardından genç takım antrenörü Vasilis Vouzas'ın yarınki karşılaşmada sahaya çıkması bekleniyor.