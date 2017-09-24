Beşiktaş ara vermedi

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünkü Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyunculara salonda yenilenme programı uygulandı.

Diğer futbolcular ise pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Leipzig maçı öncesinde son idmanını yarın akşam yaparak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tesislerde 15.30'da maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.