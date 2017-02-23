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23 Şubat 2017 22:54 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2017 22:55

Beşiktaş adını son 16'ya yazdırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmandaki 3-1'lik galibiyetin rövanşında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek şampiyonada adını son 16'ya yazdırdı.

Beşiktaş adını son 16'ya yazdırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmandaki 3-1'lik galibiyetin rövanşında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı ağırladı.

Maçın 17. dakikasında, Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Babel'in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı

Hapoel Beer-Sheva, 64. dakikada Nwakaeme'nin golüyle skoru 1-1 yaptı.

Mücadelenin 87. dakikasında Cenk Tosun skoru 2-1 yaptı.

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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