Beşiktaş, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'a konuk oldu. Maç Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İlk yarıdan önemli dakikalar
5. dakika: Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası içine havadan oynadı ama top kaleci Fabri'de kaldı.
7. dakika: Beşiktaş atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta, kaleci Cenk'ten önce topu kontrol etti.
10. dakika: Osmanlıspor atağında Numan derinlemesine bir pas attı, kaleci Fabri topun sahibi oldu.
12. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.
16. dakika: Osmanlıspor'da Mehmet Güven kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kullandı, top kaleci Fabri'de kaldı.
19. dakika: Beşiktaş öne geçti. Talisca, ceza sahası dışından harika bir plaseyle kalecinin sağından direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakika: Osmanlıspor atağında Avdija Vrsajevic ceza sahası içine pas verdi ama top kaleci Fabri'de kaldı.
26. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
33. dakika: Ani gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.
36. dakika: Beşiktaş atağında sol kanattan Oğuzhan'ın kale sahası önüne ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
42. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.
İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya Beşiktaş başladı.
İkinci yarıdan önemli dakikalar
49. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin sol kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Fabri'de kaldı.
51. dakika: Beşiktaş atağında sol çaprazdan Quaresma'nın vuruşunda kaleci Karcemarskas için kolay bir top oldu.
54. dakika: Osmanlıspor'da Numan sarı kart gördü. Numan bu kartla cezalı duruma düştü.
59. dakika: Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Cenk Tosun kafayı vurdu ama top kaleci Karcemarskas'da kaldı.
64. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası içine pas verdi ama savunma araya girerek Maher'de önce topu uzaklaştırdı.
69. dakika: Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası dışından çok sert vurdu, top yandan auta gitti.
70. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma çıktı, yerine Tolgay girdi.
72. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca'nın yayın gerisinden vuruşunda top az farkla auta gitti.
79. dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Babel çıktı, yerine Frei girdi.
81. dakika: Beşiktaş etkili geldi. Kerim Frei ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleye sert vurdu kaleci Karcemarskas bir kez daha topu çıkardı.
83. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.
88. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Fabri güçlükle topu kornere çeldi.
4 dakika uzatma
90+3. dakika: Beşiktaş Cenk'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Maç Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.