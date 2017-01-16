Beşiktaş, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'a konuk oldu. Maç Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıdan önemli dakikalar

5. dakika: Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası içine havadan oynadı ama top kaleci Fabri'de kaldı.



7. dakika: Beşiktaş atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta, kaleci Cenk'ten önce topu kontrol etti.



10. dakika: Osmanlıspor atağında Numan derinlemesine bir pas attı, kaleci Fabri topun sahibi oldu.



12. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.



16. dakika: Osmanlıspor'da Mehmet Güven kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kullandı, top kaleci Fabri'de kaldı.



19. dakika: Beşiktaş öne geçti. Talisca, ceza sahası dışından harika bir plaseyle kalecinin sağından direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1



22. dakika: Osmanlıspor atağında Avdija Vrsajevic ceza sahası içine pas verdi ama top kaleci Fabri'de kaldı.



26. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.



33. dakika: Ani gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.



36. dakika: Beşiktaş atağında sol kanattan Oğuzhan'ın kale sahası önüne ortasında savunma topu uzaklaştırdı.



42. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.



İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya Beşiktaş başladı.



İkinci yarıdan önemli dakikalar



49. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin sol kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Fabri'de kaldı.



51. dakika: Beşiktaş atağında sol çaprazdan Quaresma'nın vuruşunda kaleci Karcemarskas için kolay bir top oldu.



54. dakika: Osmanlıspor'da Numan sarı kart gördü. Numan bu kartla cezalı duruma düştü.



59. dakika: Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Cenk Tosun kafayı vurdu ama top kaleci Karcemarskas'da kaldı.



64. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası içine pas verdi ama savunma araya girerek Maher'de önce topu uzaklaştırdı.



69. dakika: Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası dışından çok sert vurdu, top yandan auta gitti.



70. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma çıktı, yerine Tolgay girdi.



72. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca'nın yayın gerisinden vuruşunda top az farkla auta gitti.



79. dakika: Beşiktaş'ta sakatlanan Babel çıktı, yerine Frei girdi.



81. dakika: Beşiktaş etkili geldi. Kerim Frei ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleye sert vurdu kaleci Karcemarskas bir kez daha topu çıkardı.



83. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.



88. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Fabri güçlükle topu kornere çeldi.



4 dakika uzatma



90+3. dakika: Beşiktaş Cenk'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.



Maç Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.