Berlin ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Şunu herkes bilmelidir ki Berlin, Londra, Paris ve Washington ne kadar güvenliyse İstanbul, Antalya, İzmir ve Konya da o kadar güvenlidir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in bazı basın yayın organlarına verdiği röportajlara ilişkin yazılı açıklamada yaptı.



Kılıçdaroğlu'nun "Focus" dergisinde yayınlanan röportajının ve Özdemir'in "B.Z. Berlin" gazetesine verdiği mülakat ile bazı medya kuruluşlarında yer alan maksatlı haberlerin, Türkiye karşıtı çirkin bir kampanyanın uzantısı olduğunu belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:



"Siyasi çıkar uğruna bir başka ülkeyi, hele de kendi ülkesini şiddet ve terörle anılır hale getirmeye çalışmak hiçbir siyasetçiye fayda getirmeyeceği gibi eli kanlı terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürer. Terör, asıl bu tür kara propagandalarla amacına ulaşır. Şunu herkes bilmelidir ki Berlin, Londra, Paris ve Washington ne kadar güvenliyse İstanbul, Antalya, İzmir ve Konya da o kadar güvenlidir."



Kurtulmuş, terörün, ırkı, dili, dini ne olursa olsun bütün insanlığı hedef aldığını belirterek, tüm dünyanın terör örgütleriyle topyekün mücadele etmek için küresel anlamda ortak bir irade göstermesi gerektiğini bildirdi.



Hükümetin bir yandan küresel terörizmle cansiperane bir şekilde mücadele ederken, diğer taraftan ülke turizminin yeniden yükselişe geçmesi için büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Hal böyleyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in, Türkiye'nin turistler için güvenli bir ülke olmadığı yönündeki açıklamaları asla kabul edilemez. Medya kuruluşları aracılığıyla Türkiye'yi karalamaya çalışmak en hafif ifadeyle insafsızlıktır, insanımıza ve güzel ülkemize haksızlıktır."