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Berlin Duvarı'nın yıkılışının 27. yılı

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 27. yılı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğu ve batı olarak bölünen Almanya'da Berlin'i ikiye ayıran ve "Utanç Duvarı" olarak da nitelendirilen Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden 27 yıl geçti.
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Dünya 08 Kasım 2017 - 14:08

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