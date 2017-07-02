Bereketli topraklara 'ayçiçekli' koruma

Sahip olduğu araziler ve yetiştirilen ürünler sayesinde dünyanın sayılı işletmelerinden olan TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, tarlaların uzun yıllar verimli kalabilmesi için ikinci ürün olarak ayçiçeği ekiliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için tarlalara ikinci ürün olarak ayçiçeği ekiliyor.



Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, fıstıktan ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.



Yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarım uygulanan ve son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlıyor.



Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (aynı arazi parçası üzerinde belirli bitkilerin belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesi-ekim nöbeti) tarlalara ikinci ürün olarak ayçiçeği ekiliyor.



İşletmenin müdür yardımcılarından Mustafa Karakurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli arazilere sahip TİGEM Ceylanpınar İşletmesi'nde toplam arazi varlığının 1 milyon 700 bin dekar, bunun yaklaşık 1 milyonun ise tarla olduğunu belirtti.



Söz konusu işletmede tarımın yanı sıra hayvancılık faaliyetlerinin de önem arz ettiğini vurgulayan Karakurt, önceden neredeyse tamamına yakını kuru ziraat olarak değerlendirilen işletmede, son yıllarda ciddi yatırımlar sayesinde basınçlı modern sulama sistemine geçildiğini anlattı.



"ÜÇ YILDA BİR AYÇİÇEĞİ EKİMİ YAPIYORUZ"

Karakurt, sulama sistemine geçildikten sonra yılda 2 ürün almaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Eskiden tarlalar bir yıl dolu bir yıl boş dediğimiz nadas sistemle ekiliyordu, şimdi her yıl ciddi verim alınan bir sisteme döndük. İşletmemiz, basınçlı sulama sistemlerine geçtikten sonra yılda iki ürün alma potansiyeline sahip olan bir işletmeye dönüştü. Mevsim, sıcaklık ve toprak verimliliğine bağlı olarak yılda iki ürün alıyoruz. Aynı zamanda tarlanın uzun yıllar verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve potansiyelini bozmamak amacıyla münavebe sistemi uygulayarak üç yılda bir, tarlanın ıslah edilmesi amacıyla özellikle yazlık olarak ayçiçeği ekimi uygulamaktayız. Ayçiçeği üretimi yıllara göre değişmekle beraber genellikle 70 bin dönüm civarında bir ayçiçeği ekimi oluyor. Tamamı yağlık ayçiçeği olarak ekilmekte ve piyasaya arz edilmektedir. Bu sayede işletmenin geliri de artırılmış oluyor."



"ÜRÜN ROTASYONU TOPRAĞI GÜÇLENDİRİR"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da Şanlıurfa'nın çok verimli arazilere sahip bir bölge olduğunu ve GAP'la birlikte sulu tarım sayesinde her türlü ürünün burada ekilmeye başladığını hatırlattı.



Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ndeki tarlaların da çok kaliteli toprağa sahip olduğunu anlatan Çullu, bilinçli tarımla buradan çok daha iyi verim elde edilmeye başlandığını dile getirdi.



Mehmet Ali Çullu buğdayın ardından ekilen ayçiçeği bitkisinin toprağı güçlendireceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Sıcak iklimlerde toprağın boş bırakılması toprağın nem ve organik madde kaybına neden olur. Sürdürülebilir toprak yönetiminde mantık, toprağı bozmadan kullanmaktır. Bu fikir doğrultusunda toprakların yeteneklerinin bozulmaması için ürün rotasyonu yapılmaktadır. Buğdaydan sonra devreye girecek ikinci ürün ayçiçeği ekimi, toprağı güçlendireceği gibi ekonomiye de ek bir katkı sağlar. Buğdaydan sonra ekilecek ayçiçeğinin kök sistemi ve bitki besin elementi istekleri farklı olduğundan toprağın bazı özelliklerinin güçlenmesine yardımcı olur."



