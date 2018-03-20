Benzine zam geliyor !

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 15 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

Bu gece yarısından itibaren benzine zam geliyor. Benzin İstanbul'da 5,66 liradan 5,81 liraya, Ankara'da 5,70 liradan 5,85 liraya, İzmir'de ise 5,65 liradan 5,80 liraya yükselecek. Benzine zam yapılmasının ardından benzinin litresi 6 liraya oldukça yaklaştı.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.