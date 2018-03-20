Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,84 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,78 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,80 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 28 Şubat'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.





