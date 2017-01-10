Benzine 7 kuruş zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri benzine 7 kuruş zam yaptı.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yaptı.



Ankara'da litresi ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,29 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,24 liraya, İzmir'de ise 5,19 liradan 5,26 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 30 Aralık Cuma günü motorinin litresine 12 kuruş zam yapmıştı.