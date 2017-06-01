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01 Haziran 2017 17:08 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2017 17:09

Benzin ve motorinde indirim

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorinin litre fiyatında ise 15 kuruşluk indirim yapıldı.

Benzin ve motorinde indirim

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,07 liraya, İzmir'de 5,22 liradan 5,10 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 4,58 liradan 4,43 liraya, İstanbul'da 4,53 liradan 4,38 liraya, İzmir'de 4,55 liradan 4,40 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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