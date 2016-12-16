Benzema'ya kötü haber

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'te forma giyen Karim Benzema'nın, şantaj suçlamasıyla hakkında Fransa'da devam eden davanın düşürülmesi talebi reddedildi.

Versay kentinde düzenlenen temyiz duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan avukat Serge Money, Benzema ve diğer üç sanık hakkındaki suçlamanın düşmesi için yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirtti.



Mahkeme, sanıklar hakkında devam eden soruşturmanın eski Fransız milli futbolcu Djibril Cisse'yi kapsayacak şekilde genişletilmesini de talep etti.



Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.



Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer bazı sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı.



Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hakkındaki dava nedeniyle Benzema'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna almamıştı.



Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu, kadroya dahil etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

Kaynak: AA