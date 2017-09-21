Benzema futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyor

İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid ile sözleşmesini uzatan Karim Benzema, futbolu bu kulüpte bırakmak istediğini söyledi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid ile sözleşmesini uzatan Karim Benzema, futbolu bu kulüpte bırakmak istediğini söyledi.



Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Benzema, 2009 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid'de kariyerini sürdürmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Real Madrid'in futbol anlayışı hoşuma gidiyor. Benim için Real Madrid'den daha büyük bir kulüp yok. Burası benim son kulübüm olacak." diye konuştu.



"REAL MADRİD'İN YERİ, BENDE ÇOK BÜYÜK"



Fransız futbolcu, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan sözleşmesi sona erdiğinde 34 yaşına geleceğinin hatırlatılması üzerine, "Real Madrid'de oynamak zor çünkü sahada sizden çok şeyler bekleniyor. Burada kalabilmen için alçak gönüllü olman ve çalışman gerekiyor. Bu kulüpte büyük futbolcularla bir aradayım, ilk 11'de sahaya çıkıyorum ve tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Real Madrid'in yeri, bende çok büyük." ifadelerini kullandı.