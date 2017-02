"Benim için büyük bir an"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacakları derbi maçın heyecanını yaşadığını söyledi.

Tudor, GS TV'ye yaptığı açıklamada, büyük bir maça çıkacaklarını belirterek, "Derbi için tabii ki çok heyecanlıyım. Eminim ki sahaya çıktığımda çok özel hissedeceğim. Benim için büyük bir an. Fakat ben takım kadar önemli değilim." dedi.



Beşiktaş karşısında takımının nasıl kazanacağına odaklandığını kaydeden Tudor, "Derbi atmosferleri hakkında güzel hikayeler dinlendim. Oynadığım dönemde ben de bunları tatmıştım. Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Futbolculuğu döneminde Juventus formasıyla Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen Stadı'nda maça çıkan Hırvat teknik adam, şunları söyledi:



"Çok iyi bir hafızaya sahip değilim fakat Ali Sami Yen'deki atmosferi iyi hatırlıyorum. Çünkü maçtan sonra takımda bunun hakkında konuşmuştuk. Neredeyse 20 yıl geçti fakat saha içinde birbirimizle iletişim kuramadığımızı hatırlıyorum. Maçtan önce tribünleri görmek için sahaya çıktığımızda ıslıklar inanılmazdı. Şimdi bu atmosferin benim tarafımda olmasından dolayı çok mutluyum."



- "GALATASARAY'IN KAZANMASINI SAĞLAYACAĞIZ"



Çalıştırdığı takımların sahada her şeyini verdiğini vurgulayan Tudor, "Bundan eminim. Futbolu bilen ve sevenler için bu ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu şekilde elinizden geleni yaparken kaliteyle, takımımızda buna çokça sahibiz, iyi sonuçlar almak kolaylaşıyor. Takım olarak oynadığımızı, birlikte savunacağımızı, savaşacağımızı ve koşacağımızı herkesin görmesini istiyorum. Buna kaliteyi de ekleyince Galatasaray'ın kazanmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Çaykur Rizespor maçındaki koşu mesafelerinin zihinsel savaşın sonucu olduğunu anlatan Igor Tudor, "Oyunculara her şeyin kafada başladığını anlattım. Kafalarında bunu arttırabileceklerini ifade ettim. Bittiğinizi düşündüğünüzde bile yüzde 15-20'lik bir ekstra gücünüz olur. Benim oyun felsefem; antrenmanda neyi yapabiliyorsanız bunu sahada da göstermek. Bu nedenle antrenmanlarda sıkı çalışmalıyız. Sezon ortasında gelip farklı kurallar, metotlar koymak kolay değil fakat yapılması gerekiyor. Her geçen gün oyuncuların hazır olduğunu görüyorum. Bu sistemi kabul ettiler. Bu nedenle mutluyum. Daha çok çalışmamız gereken alanlar var fakat ben buna hazırım. Antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla oyuncularım da hazır." diye konuştu.



İnsanların işini yapmamasını kabul etmeyeceğine dikkati çeken Tudor, "Eğer bazı şeylerin olması gerektiği gibi olmadığını fark edersem değiştirmek isterim. Kulüp işini yapmalı, teknik direktör olarak ben işimi yapmalıyım, oyuncular da kendi işini yapmalı. Normal olarak herkesin kendi görevlerini yerine getirmesini bekliyorsunuz. Başarıya giden tek yol bu." değerlendirmesinde bulundu.



- "DAHA İYİYE GİTMEMİZ GEREKİYOR"



Galatasaray'ın başına yeni geçen Tudor, takımda iyi bir atmosfer gördüğünü anlatarak şunları kaydetti:



"Şimdi bunu yarın sahada görmeliyiz. Tabii ki yeterli zamanımız yoktu. Teknik direktör olarak hiçbir zaman tatmin olmam. 3-4 ay geçse bile sürekli olarak yapılacak yeni bir şeyler ortaya çıkar. Sürekli olarak daha iyiye gitmeniz gerekiyor. Eğer tatmin olursanız gelişemezsiniz. Mükemmel bir makinede bile yapacak bir şeyler bulunur. İyi bir hafta geçirdik diyebiliriz. Yarın göreceğiz. Gün be gün, hafta üstüne hafta çalışmaya devam edeceğiz."



Kardemir Karaküspor'u çalıştırdığı sırada Beşiktaş karşısında galibiyet sevinci yaşayan Igor Tudor, "Beşiktaş'ı Karabük ile yenmiştim. Her maç birbirinden farklıdır. Aynı karşılaşmayı tekrarlayamazsınız. Karabükspor ve Galatasaray'a karşı rakiplerin motivasyonları farklı. Bu nedenle karşılaştıramazsınız. Aynı taktik ve fikirlerle sahaya çıkamazsınız. Fakat futbola bakışımı çalıştığım tüm takımlara aktarmaya çalıştım. Bunun gerçekleşmesi için zamana ihtiyacımız var. Eminim ki yarın bazı şeylerin değiştiğini göreceğiz. Bütün hafta çok çalıştık." ifadelerini kullandı.



Derbi öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Tudor, "Taraftara mesajım bizimle beraber olmaları. Oyuncularım her şeylerini sahaya yansıtacaklar. Bu kısa dönemde bunu gördüm. Yapmak istiyorlar. Yarın hep birlikte olalım." diyerek sözlerini tamamladı.