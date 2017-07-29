Benim için acil olan santrfor ve stoper

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp olarak önceliklerinin santrfor ve stoper transferi olduğunu söyledi.

Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında kampı ve yeni sezonu değerlendiren Güneş, milli takımla ilgili konulara da açıklık getirdi.



"Benim için acil olan santrfor ve stoper." diyen Güneş, "Forvet alma mecburiyetimiz var. Eldeki oyuncuları kenara atmak için söylemiyorum. Şu anda ihtiyaç duyduğumuz santrfor ve stoper. Bu iki mevkiye transfer yapılmasından sonra başka mevkiler için konuşabilirim. İki mevkimiz daha öncelikli." dedi.



Pivot santrfor alınabileceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Vincent Aboubakar'ın Cenk'ten farklılığı daha hareketli olmasıydı. Demba Ba olsaydı bu sıkıntıyı halledebilirdik. O zaman Babel gibi santrfor açık özelliklerine sahip bir oyuncu alabilirdim. Demba Ba'nın sakatlığı var, olmasaydı bize gelmeyi düşünüyordu. Biz de almayı düşünüyorduk. Aboubakar'ı alır mısın, alırım. Her şey ekonomiye ve oyuncunun durumuna bağlı." ifadelerini kullandı.



Kadroda bulunan Cenk Tosun'un iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, "Ama tek başına taşıyamaz. Kötü gidince ne olacak?" diye konuştu.



GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI



Güneş, yeni sezonda yine iyi futbol oynamaya çalışacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Sadelik ve zarafet önceliğimiz olacak. Ligde rakibi de incitmeden maçı kazanan takım olmak istiyoruz. Kurallara bağlı başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Geçmiş başarılara takılıp kalamayız. Takılıp kalırsak gelecekteki başarıları yakalama şansımız olmaz, Bu hiçbir garanti vermez, hatta başarısızlık getirebilir. Geçmiş geçmişte kaldı. Çalışanın şansı daha fazla olur. Sadece saha sonuçlarıyla değil, sosyal davranışları da ortaya koymak durumundayız. Bütün takımların takdir göstereceği futbol kulübü olmak istiyoruz."