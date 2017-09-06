Beni Velid'deki güvenlik birimi uyarıldı

Beni Velid'deki güvenlik birimi, terör örgütü DEAŞ'ın hareketlenmeleriyle ilgili yetkilileri uyardı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı bir güvenlik birimi, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede yeniden yayılma hazırlığı yaptığı uyarısında bulundu.



Beni Velid kentindeki ordu ve polisten oluşan güvenlik birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bütün yetkilileri, daha önce DEAŞ'ın hareketlenmeleriyle ilgili uyardık. Örgüt, geniş alanlara yayılmadan önce bütün yetkililer sorumluluklarını yerine getirmelidir." denildi.



DEAŞ'ın militanlarını yeniden eğitmeye başladığı, yakıt ikmali ve iletişim bağlantıları sağladığı belirtilen açıklamada, örgütün özellikle ülkenin orta kesimleriyle güneydeki dağlık bölgelerde faaliyetlerini artırdığı ifade edildi.



Açıklamada, yetkililere DEAŞ'a karşı mücadele etmek için ulusal ve bölgesel strateji hazırlayarak güçlerini birleştirme çağrısı yapıldı.