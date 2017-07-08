"Beni beklemeyin, ben yalnız yürüyeceğim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu mitingi yaparken, miting alanına bayrak, adalet pankartı, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum, altı oklu bayrak da istemiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 24. gününe Tuzla İçmeler mevkisinden başladı.



Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 24. güne başladıklarını, 24. günde 'İstanbul'a gider miyiz, gitmez miyiz' diye belli çevrelerde endişeler olduğunu, ancak kararlılıkla rahat bir şekilde yürüyerek bugünkü noktaya geldiklerini söyledi.



Yürüyüş esnasında dört mevsimi de yaşadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunun farkına bir kez daha vardıklarını, güzel coğrafyayı izlemenin son derece huzur verdiğini kaydetti



Kılıçdaroğlu, yolda ilgi gösteren çok sayıda vatandaş olduğu gibi kendilerini protesto eden vatandaşların da bulunduğunu ancak hepsine teşekkür ettiğini belirterek, "Demokrasinin güzelliğini birlikte yaşamalıyız, birisi diğerini protesto ederken diğeri alkışlayan vatandaşlarımız yan yana, bunlar arkadaşlar aslında. Siyasetin de böyle belli bir kültüre, bu kültüre ulaşması emin olun son derece rahat kılar, bu yürüyüşün amacı da bu adaleti bir şekliyle sağlamak." diye konuştu.



Güvenlik güçlerine yürekten teşekkür ettiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Onlar bizim güvenliğimizi sağlamak için öz veriyle çalıştılar, polisi, jandarması, bu şunu gösteriyor; bir siyasal iktidarın değil, halkın polisi, halkın jandarması olunca halkla aralarında bir problem yok. Biz barışçıl bir yürüyüş yaptık, onlar bizim güvenliğimizi sağladılar, kendilerine yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.



Maltepe'de yarın miting yapacaklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Yarın mitingimiz olacak, ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. O nedenle ben de gidip genel başkanımla yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma bir uyarı yapayım, beni Dragos'ta beklemeyin, Dragos'tan miting alanına kadar yalnız yürüyeceğim. Eğer ilgi gösterirseniz tabii, miting alanına gelin, miting alanına 2,5-3 kilometrelik bir yürüyüşle geleceğim, hep birlikte mitingimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu mitingi yaparken, miting alanına bayrak, adalet pankartı, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum, altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep beraber adalet istiyoruz, bayrağımız var bizim bayrağımız, milli bayrağımız, dolayısıyla o bayrağın altında hep birlikte yaşıyoruz. Atatürk ortak değerimiz ve Atatürk posteri olacak. Bunların dışında hiç kimsenin başka bir pankart getirmesi, başka bayrak açmasını asla doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımdan ve güvenlik güçlerinden istirhamım bu üçünün dışında pankartı alana sokmasınlar."



Kılıçdaroğlu, kendisini takip eden basın mensuplarına da teşekkür ederek, "Sizlerin de zor anlar yaşadığını biliyorum, özellikle kameraman arkadaşlar arka arkaya giderken kazalar yaptılar, umarım onlarda da ciddi bir yaralanma olmamıştır." diye sözlerini tamamladı.