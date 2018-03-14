Talisca'nın, Brezilya kadrosuna çağrılması kendi ülkesinden çok Portekiz’de yankı buldu.

Sakatlanan Neymar’ın yerine Jonas’ın alınmasını bekleyen Benfica, Talisca çağrılınca çıldırdı. ‘Beşiktaş 21 milyonluk opsiyonu kullanıp, yüksek fiyatla satacak’ endişesiyle de kıvranıyorlar.

Talisca'nın, Brezilya kadrosuna çağrılması kendi ülkesinden çok Portekiz’de yankı buldu. Beşiktaş forması altında müthiş bir çıkış yakalayan ve 2018 Dünya Kupası’nda, Sambacılar’ın formasını giyme fırsatı yakalayan Talisca’nın, Tite tarafından çağrılması Portekiz basınında geniş yer buldu. Özellikle Benfica cephesinde bu seçimin ardından çifte hayal kırıklığı yaşandığı belirtildi. Brezilya Milli Takımı’na çağrılan oyuncuların dünya piyasasında fiyatını katladığı belirtilen haberlerde Benfica Kulübü ile ilgili iki sancılı duruma dikkat çekildi.

ŞİMDİKİ DEĞERİ 12 MİLYON EURO



Bunlardan birincisi Benfica, golcü oyuncusu Jonas’ın Brezilya Milli Takımı’na çağrılacağına kesin gözle bakıyordu. Şu ana kadar Portekiz liginde 26 maçta forma giyen ve 31 gol atıp, 6 da asist yapan Jonas’ın seçilmesine kesin gözle bakan Portekiz ekibi, bu şekilde oyuncusunun fiyatını artıracağını ve iyi bir pazar oluşturup, satılacağını düşünüyordu. Hatta Benfica’nın bütçe planlamasında bu oyuncunun satışından 40 milyon euro gelir beklediği iddiaları da vardı. 2019’a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün piyasa değeri 12 milyon euro civarında.

YA BREZİLYA ŞAMPİYON OLURSA!



Talisca’ya tehditle sözleşme uzattıran Benfica’nın ikinci büyük sancısı ise Beşiktaş’ın satın alma opsiyonunu kullanma durumu. Talisca’yı 25 milyon euro karşılığı satın alma hakkı bulunan Beşiktaş, bunun 4 milyon eurosunu 2 yılda kiralama bedeli olarak ödediği için 21 milyon euro daha öderse oyuncuya sahip olacak. Talisca’nın, Brezilya’nın formasını giymesi ve olası bir dünya şampiyonluğu durumunda çok daha yüksek fiyatlarla alıcı bulacağını düşünen Benfica’nın “Büyük fırsat kaçıyor” kaygısı da Portekiz basınına konu oldu.Endişeli bir bekleyiş var.