Ben yine Almanya'ya gideceğim

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya’da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya'da 5 Mart'ta düzenlenecek programına Alman yetkililerce salon verilmemesi üzerine, "Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya’da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin." dedi.