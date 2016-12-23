Ben de şehit olmak isterdim

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında yaralanan erlerden Kamil Yemez, "Şehitlik vazifesi herkese nasip olmayan bir şey. Ben de şehit olmak istiyordum." dedi.

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında yaralanan erlerden Kamil Yemez ve İsmail Hakkı Öner, şehit olan arkadaşlarının intikamının er ya da geç alınacağını belirtti.



Terör saldırısında başına ve ayaklarına şarapnel parçası isabet eden erlerden Yemez, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından istirahat için Kiraz ilçesindeki baba evine getirildi.



Yakınları ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan ve olay günü yaşananları AA muhabirine anlatan Yemez, şoförün arkasındaki koltukta oturduğunu, ne olduğunu anlamadığı patlama sonrası kulaklarının şiddetli şekilde çınladığını belirtti.



Otobüsün dolu olduğunu aktaran Yemez, "İlk şoku atlatınca arkadaşlarım gibi ben de otobüsten atlayarak uzaklaştım. Önce kaldırımda 5 dakika oturdum sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye gittik. Otobüste ayakta yolculuk yapan bazı arkadaşlarım şehit oldu." dedi.



Yemez, askerliğinin bitmesine 24 gün kala gazi olduğunu, bu şanlı beratı hayatı boyunca yakasında gururla taşıyacağını vurguladı.



Küçüklüğünden bu yana asker olmayı çok istediğini kaydeden Yemez, "20 yaşında askere gittim. Asker ocağını çok sevdim. Uzman çavuş olmak istiyordum ama artık gazi oldum. Nasip böyleymiş, vatan sağolsun." ifadelerini kullandı.



"BENDE ŞEHİT OLMAK İSTERDİM"



Şehit olan silah arkadaşlarıyla son konuşmalarını unutamadığını vurgulayan Yemez, şöyle devam etti:



"Çarşıda güzel bir gün geçirmek istiyorduk ama olmadı. Şehit olmak herkes ister. Şehitlik vazifesi herkese nasip olmayan bir şey. Ben de şehit olmak istiyordum. Çağırsalar yine gider askerliğimi tekrar yaparım. Hainler dağda çatışmak yerine artık haince planlar yapmaya başladı. Hainlerin sonları geldi artık. Vatanımızı kimse bölemez."



"İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ GÖREVİMİN BAŞINA DÖNECEĞİM"



Saldırıda yaralanan ve ilk tedavisinin ardından bir ay istirahatli olarak İzmir'in Tire ilçesindeki evine gelen İsmail Hakkı Öner ise iyileştikten sonra birliğine döneceğini söyledi.



Saldırı anında yaşadıklarını paylaşan Öner, şunları söyledi:



"O anda elimde cep telefonu vardı. Ben cep telefonunun patladığını sandım. Etrafıma bakınca saldırı olduğunu anladım. Yerimden doğrularak hemen otobüsün içerisine koştum. Diğer arkadaşımda yanıma geldi. Yaralı olan arkadaşlarımızı bulundukları yerden dışarı çıkardık. Bir arkadaşımın bacağında parçalar vardı. Ona rağmen oda bana yardım etti. Yüzümde ufak yaralar ve ayak bileğimde burkulma olmuş. Şu anda iyi durumdayım. Bir aylık istirahat verdiler. Bu sürenin bitiminde iyileşir iyileşmez hemen birliğime, arkadaşlarımın yanına döneceğim."



Alçak saldırı karşısında asla yılmayacaklarını vurgulayan Öner, "Şehit olan arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak. Er ya da geç bu hain saldırının intikamının alınacağına şüphem yok. Yerimiz, vatanımız belli, bunun intikamını alacağız. Bizleri bölemeyeceksiniz." şeklinde konuştu.