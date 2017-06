Belhanda'nın bonservisi ve alacağı ücret açıklandı

Galatasaray'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı Faslı futbolcu Younes Belhanda'ya, her sezon için 3 milyon 350 bin avro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Belhanda'nın transfer detayları paylaşıldı.



Açıklamaya göre Belhanda'nın eski kulübü Dinamo Kiev'e net 8 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Ukrayna kulübü ayrıca, maksimum 2 milyon avro olmak üzere, Galatasaray'ın 2018-2019/2021-2022 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için net 500 bin avro, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılma hakkı elde ettiği dönemler için net 250 bin avro ve Faslı futbolcunun forma giyeceği her 25. resmi maç için net 250 bin avro alacak.



Belhanda'ya ise 4 yıllık sözleşme gereğince her sezon için net 3 milyon 350 bin avro sabit ücret verilecek.



Faslı futbolcu, oynayacağı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımının alacağı her 1 puan için 5 bin avro kazanacak. Belhanda, görev yapacağı maçlarda, sarı-kırmızılı ekibin elde edeceği her 25 puan sonrası da ekstra 100 bin avro prim alacak.