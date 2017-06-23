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23 Haziran 2017 18:41 | Son Güncelleme: 23 Haziran 2017 18:43

Galatasaray, Belhanda ile 4 yıllık imzaladı

Galatasaray'da Belhanda transferi tamamlandı. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Galatasaray, Belhanda ile 4 yıllık imzaladı

Galatasaray, daha önceden prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

NTV Spor'un verdiği bilgiye göre Faslı oyuncuyu ikna eden Galatasaray yönetimi, kulübü Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.

Belhanda'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor


Kaynak: NTV Spor

Etiketler: Belhanda


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