Galatasaray, Belhanda ile 4 yıllık imzaladı

Galatasaray'da Belhanda transferi tamamlandı. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Galatasaray, daha önceden prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



NTV Spor'un verdiği bilgiye göre Faslı oyuncuyu ikna eden Galatasaray yönetimi, kulübü Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.



Belhanda'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Kaynak: NTV Spor