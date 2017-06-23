Galatasaray, Belhanda ile 4 yıllık imzaladı
Galatasaray'da Belhanda transferi tamamlandı. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Galatasaray, daha önceden prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
NTV Spor'un verdiği bilgiye göre Faslı oyuncuyu ikna eden Galatasaray yönetimi, kulübü Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.
Belhanda'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Kaynak: NTV Spor