Belhanda daha gelmeden gönülleri fethetti

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Younes Belhanda'nın 2015 yılında vermiş olduğu bir karar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Faslı yıldız Younes Belhanda'nın Dinamo Kiev'de oynadığı dönemde vermiş olduğu bir karar, sarı kırmızılı taraftarlar arasında takdirle karşılandı.



27 yaşındaki futbolcu o dönem, Filistinli Müslümanlara yapılan zulme dikkat çekmek için İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le oynanacak maça gitmeme kararı almıştı. Belhanda, yaptığı açıklamada, "Ben o ülkeyi tanımıyorum" şeklinde ifadelerde bulunmuştu.



Bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Belhanda'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yeni takımıyla idmanlara başlaması bekleniyor.