G.Saray ikinci provasında rahat kazandı

Galatasaray Futbol Takımı, Macaristan 1. Lig ekiplerinden Györ ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yaptığı otelin sahasında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise bu ülkenin Györ takımını 2-0 mağlup etti.



13. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ön direğe hareketlenen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



23. dakikada ceza sahasına gönderilen topta arka direkte Muslera ile karşı karşıya kalan ve açısını kaybeden Szarka, meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Liptak'ın vuruşunda son anda araya giren Ahmet Çalık, topu çıkartarak gole izin vermedi.



34. dakikada Galatasaray yeni transferi Belhanda'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Rodrigues'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Belhanda, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0



Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.



58. dakikada Galatasaray, Eren Derdiyok'un golüyle skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında düşürülen Eren Derdiyok, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelere yolladı.



75. dakikada Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



86. dakikada Emrah Başsan'ın soldan yaptığı ortada, arka direkte Gomis'in kafa vuruşunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.



Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.



Maç seyircisiz oynandı



Galatasaray ile Györ arasındaki hazırlık karşılaşması seyircisiz oynandı.



ETO Park'taki mücadelenin, Macaristan makamlarının izin vermemesinden dolayı seyircisiz oynandığı açıklandı.

Stat: ETO Park



Hakemler: Balint Juhasz, Peter Strobl, Zoltan Strobl (Macaristan)



Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 78 Tarık Çamdal), Maicon, Ahmet Çalık (Dk. 78 Serdar Aziz), Carole, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Abdussamed Karnuçu), Donk (Dk. 46 Koray Günter), Sinan Gümüş (Dk. 78 Emrah Başsan), Belhanda (Dk. 42 Yasin Öztekin), Rodrigues (Dk. 78 Recep Gül), Eren Derdiyok (Dk. 64 Gomis)



Györ: Rados, Liptak (Dk. 55 Fargacs), Karan, Eperjesi (Dk. 78 Olah), Tamas, Nono (Dk. 78 Nagy), Busai (Dk. 72 Toth), Vela (Dk. 63 Fülöp), Ovari (Dk. 55 Ugrai), Szarka (Dk. 78 Bacsa), Ioannidis (Dk. 55 Makrai)



Goller: Dk. 34 Belhanda (Penaltıdan), Dk. 58 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (Galatasaray)



Sarı kart: Dk. 71 Ugrai (Györ)