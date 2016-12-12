Beleştepe'ye yeni isim

Beşiktaş Belediyesince, terör saldırısının gerçekleştiği "Beleştepe"ye Şehitler Tepesi adı verildi.

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'daki terör saldırısının gerçekleştiği "Beleştepe" diye bilinen yerin adını Şehitler Tepesi olarak değiştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena yakınlarında gerçekleşen terör olayı sonrası Beşiktaş Belediyesi Meclisi Çırağan binasında olağanüstü toplandı.



Meclisin aldığı kararla, halk arasında Beleştepe diye anılan noktanın adı "Şehitler Tepesi" olarak değiştirildi.



Saldırının gerçekleştiği yere şehitlerin anısına anıt da dikilecek.

Kaynak: AA