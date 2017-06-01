Belediyeye ait iş makinesi kundaklandı

Belediyeye ait iş makinesi kundaklandı- Silvan ilçesinde belediyeye ait iş makinesini ateşe verip kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediyeye ait iş makinesi kundaklandı.Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde yeni imar yollarının açılması için kullanılan park halindeki iş makinesi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi.



Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Kundaklanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi.Bölgede inceleme yapan polis ekipleri kundaklamanın terör bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.