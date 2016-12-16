Belediyenin imkanlarını PKK için kullanmaktan yargılanacak

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Fırat Anlı, Dicle ilçesinde PKK'lı teröristler için yapılan sözde "şehitlik" inşaatında belediyenin imkanlarını kullandığı iddiasıyla yargılanacak.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Fırat Anlı, Dicle ilçesinde PKK'lı teröristler için yapılan sözde "şehitlik" inşaatında belediyenin imkanlarını kullandığı iddiasıyla yargılanacak.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör soruşturması kapsamında 30 Ekim'de cezaevine gönderilen Anlı ile 6'sı tutuklu 51 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, 2 yıl önce Kurşunlu köyü mezrasında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda sözde "şehitlik" için çalışma yapıldığı bildirildi.



BÖLGEYE SU VE ELEKTRİK TAHSİS ETMİŞ



İnşaatların belirli seviyeye gelmesi üzerine silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda, bölgeye yakın yerde kalekol ve baraj inşaatlarının yapımını protesto etmek için örgüt mensuplarının beklediği alanda çadır kurulduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



"Örgüt mensuplarınca çadıra gelen kişilere terör örgütü propagandası yapılmıştır. Mevcut çadırın, mezarlığa giden yol üzerinde bulunması nedeniyle, mezarlık alanında örgüt adına yürütülen faaliyetleri gizlemek ve olası bir müdahaleyi engellemek için kurulduğu anlaşılmıştır. PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına ait sözde şehitlik inşa edilmesi için alanda zemin düzleme çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir.



Başlatılan soruşturma kapsamında mezarlık inşaatında çalışan iş makinesi ve malzeme getiren araçların tespiti yapılmış ve tutanaklar tutulmuştur."



İddianamede, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DİSKİ) imkanları kullanılarak, mahalle içme suyu ihalesi kapsamında ve ihale konusu olmadığı halde söz konusu bölgeye içme suyu için kuyu açılmasının sağlandığı belirtildi.



Kuyunun kullanılabilmesi amacıyla jeneratör tahsis edildiği aktarılan iddianamede, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ) de talepte bulunularak elektrik bağlantısı yapılmasının sağlandığı vurgulandı.



ANLI, İNŞAAT ALANINDA DENETİM YAPMIŞ



İddianamede, 21 Temmuz 2014'te Anlı'nın inşaat alanına giderek denetim yaptığı, buna ilişkin görseller bulunduğu kaydedildi.



Geçen yıl bölgede güvenlik güçlerince yapılan operasyon esnasındaki kontrollerde, 16 noktada 31 tüp ve el yapımı patlayıcı düzeneklerine rastlanıldığı ifade edilen iddianamede, şöyle denildi:



"Operasyonda izinsiz yapıların yıkıldığı esnada, mezarlık inşaat alanında gömülmek üzere çukura atılmış vaziyette kesik tüp başlıkları ele geçirildi. Bu nedenle belirtilen sözde 'şehitlik' alanının PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca bomba yapımında kullanıldığı tespit edilmiştir. Operasyonda Beytullah Tercan'ın şehit edilmesi ve mağdur H.I'nın yaralanması olayını gerçekleştirmeleri dikkate alındığında, Anlı'nın söz konusu eylemleri ile terör örgütü mensupları tarafından anılan suçların işlenmesinden önce onlara yardım ettiği anlaşılmaktadır."



TALİMAT PKK'DAN



İddianamede, Anlı'nın terör örgütü PKK elebaşılarının telsizden verdikleri talimatlar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını kullandığı yer aldı.



İddianamede, şunlar kaydedildi:



"Belediyenin imkanlarıyla inşaat alanında su kuyusu açılması, jeneratör tahsis edilmesi, elektrik enerjisi bağlanması sağlanmıştır. Bu sayede bölgede bulunan silahlı terör örgütü mensuplarının bu alanda barınmasına, inşa edilen mezarlık alanının içerisindeki binaları kullanmalarına, olay sırasında ele geçirilen ve fotoğrafları ile ayrıntılı olarak anlatılan el yapımı patlayıcı hazırlamalarına imkan yaratılmıştır."



İSTENİLEN CEZA



İddianamede, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Fırat Anlı hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü propagandası yapmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme" suçlarından da 31,5 yıldan 89 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



50 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından yargılanacak.

Kaynak: AA