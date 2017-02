Belediyenin ihmali valiyi kızdırdı: Ne yapıyorsunuz siz ya!

Kar birikmesi sebebiyle çatısı çöken semt pazarındaki enkaz kaldırma çalışmalarını inceleyen Ağrı Valisi Musa Işın, 2 kişinin yaralandığı olay öncesi çatıdaki karı temizlemeyen belediye görevlilerine tepki gösterdi.

Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki semt pazarının dün üzerindeki kar yüzünden çökmesinin ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye görevlilerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.



Ağrı Valisi Işın, beraberindeki Vali Yardımcısı Ejder Demir ile pazar yerine geldi, çalışmaları inceleyerek esnaf ve halkla sohbet etti.



Vatandaşlar, Vali Işın’a sorunlarını aktarırken "belediye ekiplerince bir kısmı temizlenen çatıdaki karın tamamen temizlenmediğini ve temizlenmeyen bölümün çöktüğünü" belirterek olayda ihmal olduğunu söyledi.



Işın da enkazın kaldırılmasını, çökmeyen kısmındaki karın da temizlenmesi için ilgililere talimat verdi. Belediye görevlilerine olay öncesi karı temizlemeleri gerektiğini ifade eden Işın, şöyle devam etti:



"Bu kar temizliğini günü gününe yapacaksınız. Çöktükten, bu kadar zarar meydana geldikten sonra ne anlamı var? Buranın bir tek kapalı mekanı burası. İnsanların çoğu buradan gelip alışveriş yapıyor. Sizin gelip burayı temizlemeniz lazım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Olacak şey midir? Bırakın Allah aşkına. Görevinizi yapın. Görevinizi yapmıyorsunuz, insanlar mağdur oluyor. Sizin bu karı sokaklardan ve böyle kapalı alanlardan temizlemeniz lazım. Bu kadar insan mağdur oldu burada. Ne kadar ekibiniz varsa getirin temizlesinler burayı. Daha neyi bekliyorsunuz? Çökmeyen yerler de mi çöksün? Bu enkazı kaldırmamız lazım."



Işın, enkaz kaldırma çalışmalarına AFAD ekibinden de 20 kişinin katıldığını dile getirerek "Çatıda çok kar var. Bu kara bir şey dayanmaz. Bu enkazın kaldırılması ve belediye tarafından buranın yeniden yapılması lazım." diye konuştu.



Devletin üzerine düşen her şeyi yerine getireceğini vurgulayan Işın, Valilik olarak esnaf ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattıklarına işaret etti.



"DEVLET KENDİ ÜZERİNE DÜŞEN HER ŞEYİ KARŞILAR"



Olaydaki ihmale işaret eden Işın, şöyle devam etti:



"Bu kadar kar yağarken buranın altında durulmaması, bu karın bu kadar birikmemesi gerekiyordu. Görev kiminse görevini yapması gerekirdi. Buranın güvenliği sağlandıktan sonra vatandaşların içerideki eşyasını almasına izin verilecek. Bu iş belediyenin işidir ama biz de bu işe el atıp AFAD ekibini buraya soktuk. Bize düşen şimdi bu enkazı kaldırmaktır. Sizin belediye ile bu işi çözmeniz lazım. Devlet kendi üzerine düşen her şeyi karşılar. Devlet bu güne kadar kimi açıkta bırakmış? Devlet kendi işini yapar."



Pazar yerindeki incelemeler sonrası gazetecilere açıklama yapan Işın, dün pazarın 6 bin metrekarelik çatısının yarısının çöktüğünü anımsatarak "Çok şükür can kaybı yok. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bizim en büyük kazancımız can kaybının olmamasıdır. İnşallah en kısa zamanda enkaz kaldırılıp vatandaşın da mağduriyeti giderilmiş olur." dedi.



Işın, Belediye'ye gerekli talimatı verdiğine dikkati çekerek enkazın bir an önce kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Esnaflardan Ramazan Güler ise belediye ekiplerinin gerekli temizlik çalışması yapmadığı için çatının çöktüğünü anlatarak şunları kaydetti:



"Allah’a çok şükür bizim can kaybımız yok. Belediyeden bize 10-15 kişi gönderip temizlik yapılacağını söylediler ancak 3 kişi geldi. 3 kişi ile de olacak bir iş değildi. Bizim malımız gitmiş, işimizden olmuşuz. Mağdur olmuşuz. Burada çalışan esnaftan 10-15 nüfusa bakanlar var."