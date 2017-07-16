Belediyeden 400 araçla '15 Temmuz' konvoyu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kamyon, otobüs ve iş makinelerinden oluşan 400 araç şehir turu attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 400 araçlık konvoy, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla şehir turu gerçekleştirdi.

Kamyon, otobüs ve iş makinelerinden oluşan konvoy, belediyenin Güvercinlik Tesisleri'nden hareket etti.



Araçlara, Türk bayraklarının yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar ve çeşitli pankartlar asıldı.



Konvoy, şehrin birçok noktasından geçerek Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda etkinliği tamamlayacak.